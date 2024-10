Addio al vigile del fuoco Mauro De Fusco, il volto della Befana

Il ricordo dell'amico e collega Paolo Ghelardi, che ringraziamo per la disponibilità: "Sì, era Mauro a calarsi dal Duomo interpretando questo ruolo in maniera eccezionale. Ha dato il cuore in tutte le iniziative che il Comando ha portato avanti con i bambini e le bambine. Una persona squisita, professionalmente validissimo"

E’ scomparso il vigile del fuoco Mauro De Fusco, classe ’57, conosciuto per essere stato il volto della Befana dei vigili del fuoco di Livorno per molti anni. Il ricordo dell’amico e collega Paolo Ghelardi, che ringraziamo per la disponibilità: “Mauro ha dato il cuore in tutte le iniziative che il Comando ha portato avanti sia con le scolaresche nelle visite periodiche e alle Pompieropoli, sia in occasione della Befana. Era lui a calarsi dal Duomo, interpretando questo ruolo in maniera eccezionale. E’ stato uno dei primi vigili che ho incontrato quando sono entrato in servizio. Era il 1984, ricordo quel giorno come fosse ora. Stavamo andando a visitare il cantiere della nuova caserma e lì lo incontrai. Era in bici con il bimbo piccolo. Ci fermammo a parlare. Mauro ha lasciato una traccia indelebile nel Corpo livornese. Una persona squisita, professionalmente validissimo”.

