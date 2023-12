Addio al vigile di quartiere Parigi

La Polizia Municipale annuncia la scomparsa del collega in pensione Valter Parigi, 73 anni. Entrato a far parte del Corpo nel 1972, aveva prestato per molti anni servizio sulla strada come “vigile di quartiere” alle Circoscrizioni 4 e 3. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte dei colleghi in servizio e in congedo.

