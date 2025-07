Addio Alessandra, volontaria Svs

Alessandra Trivella in uniforme della Svs. Foto gentilmente fornita dall'Associazione di volontariato

Si è spenta improvvisamente per un malore all’età di 57 anni la volontaria della Svs Alessandra Trivella. Alessandra era all’interno dell’Associazione dal 2012 e prestava spesso servizio alla sede di Ardenza. “La Svs si stringe alla famiglia per questo evento luttuoso improvviso che ha scosso tutti noi. Ale ha dedicato il suo tempo, la sua energia e il suo cuore al servizio di questa città con profonda umanità e dedizione”, commenta affranto Francesco Cantini, direttore della Svs.

Per chi volesse dare un abbraccio ad Alessandra sarà possibile farlo alle Salette del Commiato della Svs al Cimitero dei Lupi dove la salma sarà trasportata nella giornata di lunedì 14 luglio alle 12. Poi martedì 15 luglio l’ultimo saluto alle 16,30 prima del trasporto verso il Tempio della Cremazione.

