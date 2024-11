Addio alla professoressa Carla Virdis

Il Niccolini-Palli: "Sincere condoglianze alla famiglia di Carla, stimata docente e collega". Il ricordo della collega e amica Maria Antonietta: "La sua vita era la scuola, nonostante le difficoltà che l'esistenza le ha messo davanti non si è mai fermata e risparmiata anche e soprattutto nei confronti dei suoi ragazzi dimostrando un atteggiamento di grande forza sostenuto da una fede profonda"

È scomparsa all’età di 63 anni Carla Virdis, professoressa di italiano latino e greco al biennio del liceo classico e insegnante negli ultimi anni di carriera anche nelle classi del liceo delle scienze umane. Virdis è stata inoltre responsabile Agesci provinciale a fine anni Ottanta inizio anni Novanta. “L’intera comunità scolastica del Liceo Niccolini-Palli – si legge in una nota sul sito web dell’istituto – esprime sincere condoglianze alla famiglia di Carla, stimata docente e collega, in questo momento di dolore”. “Ricordo – prosegue la collega e amica Maria Antonietta Monaco che ringraziamo per la disponibilità – il suo attaccamento al mondo della scuola e la forte determinazione con cui ha affrontato le difficoltà della vita. Ciononostante non si è mai fermata e risparmiata anche e soprattutto nei confronti dei suoi ragazzi verso i quali ha sempre avuto una grande apertura partecipando a tanti progetti come La Notte dei Licei. Attenta alla loro formazione e sensibile a quello che accadeva nel mondo, non ha mai esternato un sentimento di rammarico e di lamento rispetto alle difficoltà che l’esistenza le ha messo davanti, dimostrando un atteggiamento di grande forza sostenuto da una fede profonda”. “Carla – aggiunge l’amico e socio Agesci Domenico Zucca – è stata un esempio per come ha affrontato il dolore nel dolore. Ha fatto scuola anche in questo aspetto”.

