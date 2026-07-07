Addio alla professoressa Franca Rum

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Ha saputo trasmettere, oltre all'insegnamento, umanità e passione a generazioni di studenti. Si è spenta circondata dall'affetto dei suoi cari

È venuta a mancare ieri mattina, nella sua abitazione, circondata dai suoi affetti, la professoressa Franca Rum, insegnante che ha lasciato un ricordo profondo in generazioni di studenti. Dopo una lunga malattia, affrontata con grande dignità, è stata accompagnata fino all’ultimo dall’affetto della sua famiglia, in particolare dal marito, e dalla presenza premurosa di alcune storiche colleghe delle Micali, che le sono rimaste vicine con sincero affetto. La famiglia vive questo momento con grande riservatezza, ma chi l’ha conosciuta sa quanto la professoressa Rum abbia saputo trasmettere, oltre all’insegnamento, umanità e passione. Sono davvero tanti gli ex studenti che la ricordano ancora oggi con stima e affetto. Un ricordo che appartiene anche alla città di Livorno, dove il suo nome resta legato a una lunga e apprezzata esperienza di insegnamento.

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