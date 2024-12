Addio alla professoressa Maria Roberta Montano

Foto inviata dal marito che ringraziamo per la disponibilità

Il ricordo dell'amica Maria Glaria Giani: "Se chiudo gli occhi, Robi è la persona che ho amato di più fra le mie amiche. Sapeva fare solo del bene"

“Abbiamo trascorso più di 60 anni di vita insieme. E’ stata più di una amica e poi è come se ancora fosse qui”. A parlare è Maria Gloria Giani, che ringraziamo per la disponibilità, ricordando la professoressa di educazione fisica Maria Roberta Montano scomparsa all’età di 69 anni. Negli ultimi anni di carriera ha insegnato al Vespucci-Colombo. Una memoria di ferro. Dicono di lei che era capace di ricordarsi dei suoi studenti anche a distanza di anni. “Elementari, medie e liceo insieme. Lei è sempre stata presente nella mia vita e io nella sua – prosegue Giani – Da giovani frequentavamo le reciproche case di famiglia e le stesse amicizie. Ricordo che quando stavo a Londra lei veniva a trovarmi. Amava viaggiare. Quante settimane bianche abbiamo trascorso insieme. Quante cacce al tesoro. E come non ricordare il viaggio di un mese negli Stati Uniti che ha fatto con mia sorella”. Un legame profondo quello tra Maria Gloria e Maria Roberta sancito anche due giorni prima della scomparsa: “Domenica siamo state un’ora al telefono, parlavamo della festa di compleanno per i suoi 70 anni il prossimo anno. Martedì è venuta a mancare. Non c’è stato un compleanno in cui non ci siamo fatte gli auguri”. Ironica e autoironica, oltre ai viaggi amava il mare di Acquaviva, il giardinaggio (era socia del Garden Club Livorno), coltivare le olive e stare insieme alle persone positive. “Ha dato il nome al ritrovo di famiglia molto numerosa definendolo la “montanata”. Era innamorata delle sue cinque nipoti. Se chiudo gli occhi Robi è la persona che ho amato di più fra le mie amiche”.

