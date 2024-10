Addio alla signora Carla. Ha fondato la Pasticceria Verdi

Foto inviata dai familiari che ringraziamo per la disponibilità

Insieme al marito Marcello ha aperto l'attività, oggi gestita dalla figlia, negli anni Sessanta. Carla era conosciuta e amata da tutti per i suoi modi gentili, per l’amore e la passione che ha sempre messo nel suo lavoro. Venerdì 11 ottobre il funerale. Oggi avrebbe compiuto 86 anni

E’ scomparsa ieri 9 ottobre (oggi 10 ottobre avrebbe compiuto 86 anni) la signora Carla Casini. Insieme al marito Marcello Gemignani ha aperto negli anni Sessanta la Pasticceria Verdi nell’omonima via, attività che oggi è gestita dalla figlia di Marcello e Carla, Roberta, e da sua figlia Giulia, e dove Carla per oltre mezzo secolo ha lavorato. Conosciuta e amata da tutti per i suoi modi gentili e per l’amore e la passione che ha sempre messo nel suo lavoro, lascia un grande vuoto in tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata. Le esequie si svolgeranno venerdì 11 ottobre alle ore 15 nella chiesa dei Senti Pietro e Paolo. “Un ringraziamento al reparto di Cure Palliative – aggiunge il figlio Andrea, che ringraziamo per la disponibilità – Hanno reso gli ultimi giorni un pochino meno duri”. La famiglia fa sapere di desiderare delle offerte a Cure Palliative piuttosto che fiori.

Condividi:

Riproduzione riservata ©