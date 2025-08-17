Addio alla storica maestra Maria Grazia Ghezzani

Ha insegnato per 40 anni alle Albertelli e alle Brin, il funerale è in programma nella "sua" Sant'Agostino lunedì 18 agosto alle 15.30. "A tutte le persone che le sono state vicine, e che per lei hanno rappresentato motivo di conforto, va il nostro grazie"

“E’ stata un esempio di coraggio e spirito di abnegazione per come ha affrontato le avversità della vita, soprattutto nell’ultimo periodo”. A parlare è Giovanni, che ringraziamo per la disponibilità, nipote di Maria Grazia Ghezzani, maestra per 40 anni alle Albertelli e alle Brin scomparsa all’età di 85 anni. “E’ stata inoltre una memoria storica della parrocchia di Sant’Agostino dal 1957”, ricorda don Paolo Razzauti. E nella “sua” chiesa lunedì 18 agosto alle 15.30 è in programma il funerale. “Era una donna di profondissima fede, devotissima alla Madonna di Lourdes, tanto da recitare spesso il rosario in diretta televisiva – aggiunge Giovanni – e la sua dipartita ci lascia profondamente addolorati ma riteniamo al tempo stesso che da questo momenti inizi la Resurrezione. E da profonda credente qual era ha trasmesso i valori della fede a generazioni di ragazzi e ragazze insegnando catechismo. A tutte le persone che le sono state vicine, e che per lei hanno rappresentato motivo di conforto, va il nostro grazie”.

