Addio alla storica negoziante Maristella Calgaro

Foto concessa da Confesercenti che ringraziamo per la disponibilità

Il ricordo del direttore Ciapini a nome di tutta la Confesercenti Livorno di cui Maristella era presidente dal 2017

E’ scomparsa all’età di 72 anni Maristella Calgaro, presidente di Confesercenti Livorno dal 2017 e da oltre 40 anni titolare del negozio di calzature Supershoes in via del Giglio. “Oggi – scrive il direttore Alessandro Ciapini a nome di tutta l’associazione sulla pagina Fb Confesercenti Provinciale Livorno – è un giorno di grande dolore. Maristella era una donna straordinaria, un punto di riferimento per tutti noi, che con passione e dedizione ha sempre lavorato per il bene delle imprese e del territorio. La sua guida, il suo impegno e il suo sorriso resteranno impressi nei nostri cuori. Ci stringiamo alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di grande dolore. Grazie per tutto quello che ci hai donato”. La sua dedizione e il suo impegno l’hanno portata a far parte degli organismi direttivi di Confesercenti Toscana e Nazionale. Il funerale si terrà giovedì 27 febbraio alle ore 10 nella chiesa dell’ospedale.

