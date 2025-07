Addio alla storica professoressa Renai

E' scomparsa all'eta di 97 anni la storica professoressa Franca Brondi Renai. Ha dedicato gran parte della sua carriera al liceo Enriques, dove ha sempre insegnato nella sezione A italiano e latino, guadagnandosi la stima di colleghi e studenti. Il funerale si svolgerà lunedì 21 luglio alle ore 11 presso la Chiesa dei Sette Santi

di Giacomo Niccolini

È scomparsa sabato 19 luglio, all’età di 97 anni, Franca Brondi Renai, storica professoressa di italiano e latino del liceo scientifico Enriques, per tutti la “professoressa Renai”. Per decenni ha accompagnato generazioni di studenti nel loro percorso di crescita, con passione, competenza e una presenza sempre attenta e rispettata. Ai suoi studenti ha insegnato e trasmesso non solo competenze e conoscenze, ma soprattutto il valore della curiosità e della cultura.

Nata nel 1928, Franca Brondi Renai, si era laureata giovanissima in Archeologia all’Università di Pisa, a soli 23 anni. Tra i suoi docenti, anche personalità del calibro di Luigi Russo, uno dei grandi intellettuali del Novecento italiano. Dopo una prima esperienza alle scuole medie, ha dedicato gran parte della sua carriera al liceo Enriques, dove ha sempre insegnato nella sezione A, guadagnandosi la stima di colleghi e studenti per la sua competenza e il suo stile di insegnamento.

Amava profondamente il suo lavoro, così come amava viaggiare: insieme al marito ha esplorato il mondo, dall’Indonesia all’Africa, passando naturalmente per gran parte dell’Europa. Oltre ai viaggi, un’altra sua grande passione era il bridge.

Lascia tre figli, sei nipoti e cinque bisnipoti, a cui ha saputo trasmettere valori solidi e un grande amore per la cultura e un sorriso che non mancava mai sul suo volto.

Il funerale si svolgerà lunedì 21 luglio alle ore 11 presso la Chiesa dei Sette Santi.

