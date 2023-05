Addio all’artista livornese Nicola Vukich

Fermo immagine tratto dal video del sound check di Nicola Vukich per “La via dell’Arte” nel foyer del Centro Artistico Il Grattacielo (agosto 2020)

Aveva collaborato con il Comune di Livorno per molte iniziative culturali. Lo ricorda l'assessore alla Cultura Simone Lenzi: "Ne ho conosciuti pochi come lui"

E’ scomparso all’età di 50 anni l’artista livornese Nicola Vukich, che aveva collaborato con il Comune di Livorno per molte iniziative culturali. Laureato in lettere indirizzo storico artistico era anche insegnante. Lo ricorda l’assessore alla Cultura Simone Lenzi: “Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Nicola che era un uomo bello, sensibile e intelligente, come pochi ne ho conosciuti. Che era, soprattutto, un artista di talento. Lo abbraccio forte.”

