Addio all’artista Sergio Lenzi: “Era amatissimo”

Sergio Lenzi al bar Sirena in piazza Mazzini, foto di Roberta Bancale che ringraziamo per la disponibilità

"Mi fa tanto piacere leggere su Facebook quanto ammirazione suscitasse. Io l'ho amato immensamente". A parlare è la moglie Giuliana, che con Sergio ha condiviso 31 anni tra convivenza e matrimonio. Questa sera è in programma un brindisi in piazza Mazzini per ricordarlo

È scomparso all’età di 78 anni Sergio Lenzi: artista, viaggiatore e instancabile narratore della propria esistenza. A ricordarlo con emozione è la moglie che con lui ha condiviso 31 anni tra convivenza e matrimonio. “L’ho amato immensamente. Sono stati anni molto felici, pieni di vita”, racconta Giuliana che ringraziamo per la disponibilità. Una vita, quella di Sergio, fatta di viaggi, esperienze e racconti che sapevano affascinare chiunque lo ascoltasse: al Bar Sirena, a casa durante le cene o in qualsiasi occasione conviviale. “Era conosciutissimo e amatissimo e questo affetto si è manifestato con forza anche durante il periodo della sua ospedalizzazione. Pensi che una infermiera mi disse: signora, non ho mai visto così tante persone e di tutte le età venire a trovare un paziente”. Un segno tangibile di quanto Sergio fosse capace di entrare nel cuore degli altri. Dipingeva e aveva il diletto per l’armonica con la quale si esibiva pubblicamente per passione ogni tanto: “Era buono, generoso, sapeva ascoltare il ritmo della vita, ovvero la musica. Al tempo stessa era un avventuroso, curioso, capace di affascinare con i racconti di una vita bellissima, piena di viaggi e avventure. Era anche un uomo fragile e vulnerabile, cosa che non aveva paura di dimostrare”. “Mi fa tanto piacere leggere su Facebook quanto mio marito fosse amato, quanta ammirazione suscitasse”. Questa sera, in piazza Mazzini, amici e conoscenti si ritroveranno per ricordarlo con un brindisi nel modo che forse lui avrebbe amato di più: insieme.

Condividi:

Riproduzione riservata ©