Addio all'attore e regista teatrale Gianfranco Pietra Caprina

E' scomparso oggi all'età di 91 anni. E' stato interprete con piccoli ruoli in alcuni film come Mare matto e fiction come Il mastino e Il priore di Barbiana

E’ scomparso oggi all’età di 91 anni l’attore e regista teatrale, livornese doc, Gianfranco Pietra Caprina. E’ stato interprete con piccoli ruoli in alcuni film come Mare matto e fiction come Il mastino e Il priore di Barbiana. La sua arte autodidatta si è principalmente espressa nel teatro sia con interpretazioni che con regie, sia nel tradizionale che nel vernacolo. Una fra tante “l’ossi della riotta” da lui diretta e scritta da Daniela Lenzi. Direttore artistico della sua compagnia Il Colombre ha anche collaborato con altre realtà cittadine come Spazio Teatro e Il Vertigo con la scenografa Gloria Bini. Personaggio eclettico, aveva militato anche come giocatore nella squadra di rugby del Livorno ai tempi della serie A.

