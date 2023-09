Addio all’ex arbitro Alessandro

Alessandro Donati nella foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Ex arbitro, Alessandro lavorava per la Cna e stava studiando Psicologia per conseguire la seconda laurea. Il ricordo della famiglia che ringraziamo per la disponibilità: “Era la persona più buona del mondo. Gentile e sorridente con tutti. D'ora in avanti ogni cosa che faremo sarà per onorare la sua memoria". Il cordoglio della Cna, della Sezione Associazione Italiana Arbitri R. Baconcini di Livorno e dell'Empoli Calcio

“Era la persona più buona del mondo. Introverso, per certi aspetti. Gentile e sorridente con tutti. Eccezionale. Mi mancherà tantissimo. Era il mio primo tifoso insieme ai nostri genitori”. Parla con il cuore in mano il calciatore del Lecco Francesco Donati, che ringraziamo per la disponibilità, fratello di Alessandro che nella notte tra l’8 e il 9 settembre ha perso la vita in un incidente in via da Vinci. Ventinove anni compiuti il 1 settembre, amante dei viaggi, delle escursioni in montagna e del mare, Alessandro sognava di diventare uno psicologo nelle grandi aziende, tanto da aver deciso dopo la prima laurea a Pisa in tecnico e prevenzione sui posti di lavoro, di iscriversi a Psicologia a Pisa con l’intenzione di proseguire e specializzarsi a Padova. “Sono sicuro che sarebbe riuscito a entrare” dice Francesco. Alessandro, che lavorava alla Sintesis, un ramo di Cna nel settore Ambiente, prevenzione e sicurezza, era anche uno sportivo. Per circa 5 anni è stato un arbitro della sezione Aia di Livorno arrivando ad arbitrare fino alla Eccellenza. Amava seguire l’Nba, la F1 e il calcio che ha praticato da piccolo. “E’ una perdita indescrivibile, ci vorrà tanto per riuscire a metabolizzarla. Andremo avanti, non sarà facile, e ogni cosa che faremo sarà soprattutto per lui, per onorare la sua memoria cercando di non farlo mai dimenticare da nessuno” è il ricordo condiviso dal fratello e dai genitori che ringraziano “tutti gli amici che gli hanno voluto bene e che appresa la notizia si sono fatti subito sentire in questo momento di dolore”.

Si uniscono al dolore per la scomparsa la Cna: “Sempre sorridente, mai arrabbiato, benvoluto e stimato da tutte le aziende che seguiva con competenza nel settore della sicurezza sul lavoro e nella relativa formazione. Alessandro era entrato nel Sistema CNA attraverso un progetto di servizio civile dedicato alla sensibilizzazione alla sicurezza sul lavoro nelle piccole e medie imprese; subito si era fatto apprezzare per le sue qualità umane e professionali (essendo laureato nella specifica triennale dedicata alla sicurezza sul lavoro) ed al termine del progetto è entrato nel 2018 nel settore sicurezza e ambiente del sistema associativo Cna. In questi anni – ricorda il direttore generale Dario Talini – ha seguito imprese, artigiane e non, di diversi settori produttivi e di servizio in tutta la provincia di Livorno, analizzandone i rischi, curandone i piani della sicurezza e la formazione di titolari e dipendenti. Dal suo ingresso in CNA Alessandro ha mostrato un grande valore umano, è sempre stato un ragazzo serio ed appassionato, pieno di interessi e curiosità Ogni volta che lo incrociavi non mancava mai di sorridere ed esprimere tutta la sua gentilezza, lascia nei cuori dei colleghi un grande vuoto. L’improvvisa notizia della sua prematura scomparsa ha profondamente addolorato oltre che i colleghi le tante imprese che hanno avuto modo di conoscerlo. La presidenza e la direzione CNA esprimono la loro vicinanza alla famiglia di Alessandro”; la Sezione Associazione Italiana Arbitri “R. Baconcini” di Livorno che su Fb scrive: “Alessandro è stato un nostro associato per anni, militando a lungo in Eccellenza, offrendo grandissime prestazioni e lottando per lungo tempo per la promozione a livello nazionale. Ma al di là delle doti tecniche, Alessandro è stato sempre per tutti “uno della sezione”, appassionato e sempre coinvolto nelle varie attività, onnipresente e ancora oggi amico di molti altri associati che piangono per lui. E’ stato per anni il capitano della squadra sezionale, che ha guidato con grande senso di appartenenza. La sezione di Livorno è in lutto ed è vicina ai suoi familiari”. E l’Empoli Calcio dove Francesco Donati ha giocato prima di passare al Lecco: “Il Presidente Fabrizio Corsi, la Vice Presidente e Amministratore Delegato Rebecca Corsi, i dirigenti, l’allenatore, la squadra, lo staff e tutto l’Empoli Football Club si stringono attorno al nostro calciatore Francesco Donati in questo momento di grande dolore per la prematura scomparsa del fratello Alessandro. A Francesco e a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società azzurra”.

