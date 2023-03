Addio all’infermiera Chiara. “Sempre a disposizione dei pazienti”

In foto l’immagine scelta da Chiara Monetti per salutare gli amici e fornita gentilmente alle redazioni dall'ufficio stampa dell'Azienza Usl Toscana Nord Ovest

Chiara Monetti aveva 47 anni. A tutti i suoi cari, e in particolare ai due figli e al marito, giungano le più sentite condoglianze da parte del personale sanitario e di tutta l’Azienda USL Toscana nord ovest

L’Azienda Usl Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dopo lunga malattia di Chiara Monetti, 47 anni, infermiera in servizio al SerD (Servizio Dipendenze) di Livorno e precedentemente impegnata alle Cure Palliative.

L’Azienda la ricorda, tramite un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito, come una delle prime infermiere che ha contribuito alla costruzione del servizio delle Cure Palliative domiciliari di Livorno, costantemente a disposizione dei pazienti anche presso l’hospice fin dalla sua istituzione. In particolare si ricorda la sua disponibilità e dolcezza verso pazienti e colleghi anche nell’ultimo periodo del suo servizio presso il SerD.

A tutti i suoi cari, e in particolare ai due figli e al marito, giungano le più sentite condoglianze da parte del personale sanitario e di tutta l’Azienda USL Toscana nord ovest.

Condividi: