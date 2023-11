Addio all’ingegnere Mario Gaudio

Molto conosciuto e stimato in vari ambienti cittadini, l'ing. Gaudio per anni ha guidato il Genio Civile di Livorno e di Pisa oltre ad aver rivestito incarichi a livello nazionale. Sabato 18 alle 15 il funerale alla chiesa di S. Agostino. La figlia Valeria: "Grazie a tutti per l'affetto e la vicinanza"

“Ringrazio tutti per l’affetto e la vicinanza, soprattutto gli abitanti di Quercianella frazione che aveva scelto come buen retiro. Babbo non era “solo” un ingegnere. Amava intrattenere gli amici e le persone con barzellette, cabaret, faceva parte della compagnia teatrale del circolo di Quercianella. E dai ricordi che ci stanno arrivando in queste ore penso abbia lasciato un segno indelebile in chi lo ha conosciuto, sia nell’ambito lavorativo che nella cerchia degli amici”. Il ricordo è della figlia, Valeria, che ringraziamo per la disponibilità. L’ingegnere, Mario Gaudio, è scomparso nella notte tra il 16 e 17 novembre all’età di 94 anni. Molto conosciuto e stimato in vari ambienti cittadini, era un noto professionista che per anni ha guidato il Genio Civile di Livorno e di Pisa oltre ad aver rivestito incarichi a livello nazionale, costruendo molti edifici pubblici come caserma dei carabinieri e vigili del fuoco. Gaudio lascia la moglie Anna Maria Saltini e i figli Valeria, Valentina e Gilberto oltre ai nipoti Gabriele, Arianna, Filippo, Giulia, Daniele e Lorenzo.

La salma sarà esposta al cimitero della Misericordia e i funerali si svolgeranno sabato 18 alle ore 15 alla chiesa di S.Agostino.

