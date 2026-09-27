Addio allo storico commerciante Angiolo Arcuri

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Per decenni è stato un punto di riferimento per il quartiere Colline, prima con la Ditta Arcuri e poi accanto al figlio David nel mondo delle due ruote. Fu tra i promotori di Colline in Festa. Il ricordo della famiglia

È scomparso all’età di 76 anni Angiolo Arcuri, storico commerciante di Colline dove è cresciuto e dove per tanti anni aveva portato avanti la propria attività. La storia della famiglia Arcuri era iniziata negli anni Cinquanta, quando il padre di Angiolo ha aperto in via di Salviano il negozio Arcuri di elettrodomestici, casalinghi e materiale elettrico. Angiolo aveva poi raccolto il testimone, proseguendo quell’attività per decenni. Alla fine degli anni Novanta la svolta. Nel 2000, il figlio David intraprese una nuova avventura con “La Mania delle Due Ruote”, inizialmente in via Lorenzini. Angiolo rimase al suo fianco per molti anni, aiutandolo nella nuova attività. Nel 2019 il negozio si trasferì in via degli Avvalorati e anche lì Angiolo continuò a dare una mano al figlio per un paio d’anni, fino al definitivo pensionamento. Ma il suo legame con il quartiere Colline è andato ben oltre il lavoro. Insieme ad altri commercianti è stato tra i promotori di Colline in festa. A ricordarlo è il figlio David, che ringraziamo per la disponibilità. “Aveva il suo caratterino, ma comunque si faceva voler bene”. E a confermare quanto fosse conosciuto e benvoluto nel quartiere c’è stata anche la grande partecipazione di persone che hanno voluto portargli un ultimo saluto. “È venuta veramente tanta gente”, racconta ancora il figlio, ringraziando tutti coloro che in questi giorni sono stati vicini alla famiglia.

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