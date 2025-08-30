Addio allo storico imprenditore Bruno Veroni

Figura storica dell’imprenditoria livornese, gli amici lo ricordano come un uomo che ha lasciato il segno con il suo sorriso gentile e la parola sempre pronta. La sua scomparsa lascia un grande vuoto in chi lo ha conosciuto e gli ha voluto bene

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, il 30 agosto, Bruno Veroni, figura storica dell’imprenditoria livornese, conosciuto e amato non solo per la sua attività professionale ma soprattutto per la sua umanità. Cresciuto nella storica ditta di famiglia Lino Veroni Srl, dopo qualche anno dalla pensione Bruno si è rimesso in gioco facendo da consulente ai suoi ex dipendenti e con lo spirito di generosità che lo ha contraddistinto li ha guidati fino all’apertura della Bruver srl. Appassionato di sport, dal calcio, all’amata Libertas, al tennis. Il suo legame con il circolo CTL andava oltre la racchetta e il campo: era un luogo del cuore, un rifugio di amicizie e sorrisi. Ma Bruno Veroni è stato molto più di questo. La sua famiglia era il centro della sua vita e gli amici lo ricordano come un uomo dal sorriso gentile, dalla parola sempre pronta, capace di lasciare il segno con la sua umanità schietta e generosità infinita. La sua scomparsa lascia un grande vuoto in chi lo ha conosciuto e voluto bene. La città di Livorno perde all’età di 77 anni una delle sue voci più autentiche.

