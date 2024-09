Addio allo storico imprenditore Walter Conforti

Addio all’imprenditore dei motori Walter Conforti, fratello dell’ex campione di corse motociclistiche da metà anni Settanta a metà anni Ottanta, Pierluigi, Gigi per gli amici. “Aveva compiuto 90 anni pochi giorni fa. Se n’è andato sabato 31 agosto. È stato un imprenditore in gamba e un bravo ragazzo come piace dire a me”. Walter e Gigi, originari di Vicarello, hanno aperto negli anni Sessanta, in via Fiorenza a Livorno, traversa di via Maggi, tre negozi di cui un salone per la vendita e due per i ricambi. “A Livorno abbiamo cominciato vendendo le auto, la Skoda. Poi siamo passati alle due ruote. Andavamo direttamente in Giappone e ricordo che non mangiavamo benissimo – prosegue Pierluigi, che ringraziamo per la disponibilità, con un pizzico di ironia – In Italia a quel tempo non esistevano gli importatori. Per quanto riguarda le due ruote abbiamo venduto praticamente tutte le marche giapponesi, ma anche Bmw e Harley solo per aggiungere qualche altra marca e scooter”. È a Vicarello però che è iniziata la storia dei Conforti imprenditori con l’apertura della primissima concessionaria: “A Vicarello vendevamo le Guzzi, per esempio, ma anche le biciclette. Inoltre gestivamo due stazioni di servizio”. “Mio fratello ci sapeva fare ed era molto apprezzato sia come imprenditore che come persona: fino a pochi giorni fa tutti a domandarmi come sta Walter? Dov’è Walter? Grazie a tutti per la vicinanza e l’affetto”. Domani 2 settembre, alle 15,20, il funerale alla camera mortuaria di viale Alfieri. “Poi disperderemo le sue ceneri in mare”.

