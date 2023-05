Addio allo storico marmista Egisto Salvadorini

Egisto ha aperto l'omonima ditta nel 1980 tramandandola di fatto ai figli dopo essere andato in pensione il 31 dicembre 2021. Suo il basamento in marmo della statua del Marinaio. Il ricordo della figlia Marica, che ringraziamo: "Lavorava con garbo e passione riuscendo a entrare in empatia con la famiglia. Per lui la lapide era un pezzo della famiglia stessa. Grazie a tutti per l'affetto"

Addio a Egisto Salvadorini, storico marmista di Livorno, scomparso il 4 maggio all’età di 75 anni. “La sua vita lo descrive – ricorda la figlia Marica, che ringraziamo per la disponibilità – riusciva a far sentire figli suoi tutti quanti, dagli amici ai suoi operai, che lo consideravano come un secondo padre. Pensi che la fidanzata di mio figlio nel giro di tre secondi tre l’ha fatta sentire subito una nipote. Nostro padre era così. Il lavoro, la famiglia e gli amici erano la sua vita”. Egisto ha iniziato il lavoro di marmista da giovanissimo con la ditta Roberto Razzauti (“per il mio babbo, Roberto è stato un secondo padre”, ricorda Marica) arrivando nel 1980 ad aprire in via Pera la ditta Egisto Salvadorini poi trasferitasi agli inizi degli anni Novanta in via Cestoni dove si trova attualmente. Andato in pensione il 31 dicembre 2021 ha passato la ditta ai figli. “Il nostro è un lavoro che prevede l’ascolto del cliente e babbo era così – prosegue la figlia – lavorava con garbo e passione riuscendo a entrare in empatia con la famiglia. Per lui la lapide non era un pezzo di marmo messo lì, ma un pezzo della famiglia stessa. Si rendeva perfettamente conto che cosa voleva dire questo momento avendo vissuto lo stesso dolore in prima persona. Era perciò sempre aperto all’ascolto, sempre pronto a capire, a confortare cercando di dare il massimo. Non si è tirato mai indietro, era di una generosità immensa”. Amante della palla ovale – ha sponsorizzato la stagione 2021-2022 dell’under 17 del Rugby Livorno 1931 togliendosi la soddisfazione di aver raggiunto il secondo posto nel campionato – e tifoso dell’Inter e del Livorno, come non ricordare il basamento in marmo della statua del Marinaio dal 2013 davanti agli Scogli dell’Accademia. A realizzare il basamento è stata proprio la ditta di Egisto. “L’ultima passeggiata fatta con mamma qualche domenica fa l’ha fatta proprio lì davanti. Era fiero di questa opera. Grazie a tutti per i messaggi di affetto e vicinanza ricevuti in questi giorni”.

