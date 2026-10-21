“Addio babbo, ti ho amato con tutta me stessa”
Il ritratto realizzato dalla figlia di Denise per il suo nonno
La lettera intensa e piena d’amore di una figlia, “La tua Piccina anche a 53 anni”, verso il proprio genitore
Una lettera intensa e piena d’amore con cui la figlia Denise saluta il proprio babbo, Mario, condividendo con gli altri il ricordo di una persona speciale attraverso parole semplici e profonde.
La lettera
Il 20 ottobre è venuto a mancare un pezzo di me e vorrei condividere con chi vorrà un pensiero per rendere omaggio ad una persona speciale, il mio Babbo. Il mio babbo non era un personaggio famoso, un noto insegnante, medico o impiegato comunale né tantomeno uno sportivo ma era, e resterà nel ricordo delle tante persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, un Uomo eccezionale. E’ stato un padre incredibile con tutti i suoi figli, un marito amorevole fino all’ultimo dei suoi giorni e un Nonno da premio Nobel. Era un essere puro e buono, sempre pronto a dare una mano. Era il mio Babbo che ho amato con tutta me stessa e che resterà con me per sempre. Grazie Ciuffy.
La tua Piccina, anche a 53 anni
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