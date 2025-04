Addio Bernardo, commesso e gonfaloniere del Comune di Livorno

Il ricordo del sindaco: "Voglio conservare di Bernardo Giani, persona buona e gentile, la memoria dei bei momenti vissuti agli eventi nel suo ruolo di gonfaloniere, alle trasferte istituzionali come autista esperto, alle chiacchierate e risate prima di iniziare a lavorare, magari commentando qualche fatto sportivo"

Dopo una breve malattia è deceduto martedì 8 aprile all’età di 61 anni, Bernardo Giani, commesso del Comune di Livorno e gonfaloniere. Entrato in Comune nel 2001, dal 2003 al 2014 ha svolto il ruolo di autista degli assessori. Dal 2014 al 2019 ha lavorato all’ufficio Tributi e dal 2018 ha assunto il ruolo di gonfaloniere che ha mantenuto fino al 2024. Dal 2019 ha rivestito anche l’incarico di commesso comunale ed autista.

Il ricordo del sindaco Luca Salvetti: “Voglio conservare di Bernardo Giani, persona buona e gentile, la memoria dei bei momenti vissuti agli eventi nel suo ruolo di gonfaloniere, alle trasferte istituzionali come autista esperto, alle chiacchierate e risate prima di iniziare a lavorare, magari commentando qualche fatto sportivo. Il suo ricordo rimarrà per sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto. A nome mio e della Giunta Comunale porgo le condoglianze ai familiari”.

