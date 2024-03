Addio dottor Baroncini, sempre in prima linea per i suoi pazienti

Il funerale, rispettando il triduo Pasquale, sarà celebrato martedì 2 aprile nella chiesa di Santa Seton in piazza Maria Lavagna alle 10,30

di Giacomo Niccolini

Una vita a tu per tu con i suoi pazienti. In prima linea per loro. Senza risparmiarsi mai. Era fatto così. Non si è mai fatto da parte il dottor Paolo Baroncini. Neanche quando una malattia si era affacciata nella sua vita. La voglia di essere sempre lì ha sempre prevalso su tutto.

Si è spento così all’eta di 72 anni (ne avrebbe compiuti 73 il prossimo novembre) in seguito ad una complicazione di salute che lo ha portato via strappandolo all’affetto di sua moglie Flori, che ringraziamo per la disponibilità in un momento così difficile, dei figli Flavio e Fabio, rispettivamente medico anestesista e infermiere, e dei suoi due nipoti.

Il dottor Baroncini, laureato nel 1978 e specializzato nel 1982, era un conosciutissimo medico di base e riceveva all’interno del suo storico studio di corso Mazzini. Negli ultimi anni direttore della clinica privata Villa Tirrena di via Montebello e della due cliniche ad essa collegata, quelle della congregazione delle Suore infermiere dell’Addolorata, era andato in pensione ad ottobre del 2021 ma non per questo aveva messo da parte le sue passioni e la sua voglia di vivere nonostante la lotta con la malattia.

Per chi volesse dare un ultimo saluto a Paolo Baroncini lo potrà fare nelle stanze della Misericordia viale Aurelia (all’interno del complesso cimiteriale).

Il funerale, rispettando il triduo Pasquale, sarà celebrato martedì 2 aprile nella chiesa di Santa Seton in piazza Maria Lavagna alle 10,30. Non fiori ma donazioni al Gruppo Volontariato Vincenziano Seton.

Condividi:

Riproduzione riservata ©