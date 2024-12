Addio Enzo Chioini: “Ha fatto tutto con passione”

"L'ho amato infinitamente e ne sono stata ricambiata con la passione di cui solo lui era capace". Il ricordo di Laura, moglie di Enzo Chioini scomparso all'età di 66 anni dopo un lungo impegno politico, civile e sociale in vari enti e varie associazioni tra Castagneto, San Vincenzo e Livorno. A Castagneto ha fondato il Presidio di Libera Rossella Casini Castagneto San Vincenzo

“L’ho amato infinitamente e ne sono stata ricambiata con la passione di cui solo lui era capace”. A parlare è la moglie Laura, che ringraziamo per la disponibilità, di Enzo Chioini scomparso all’età di 66 anni. Un lungo impegno politico, civile e sociale in vari enti e varie associazioni per Enzo che tra i suoi numerosi ruoli ha ricoperto, a Livorno, quello di portavoce del sindaco di Livorno Alessandro Cosimi e amministratore delegato di Aamps. “Ha cominciato a Fermo dove è nato – ripercorre la moglie – con le manifestazioni studentesche, poi a Bologna con Radio Popolare e di seguito con Legambiente; quando si è trasferito a Castagneto ha proseguito il suo impegno in Legambiente, poi è stato Amministratore Comunale e segretario DS a Castagneto. È stato dipendente del Comune di Castagneto, di San Vincenzo e di Livorno, occupandosi prevalentemente di comunicazione. È stato amministratore delegato dell’Aamps. Nel 2014 abbiamo fondato il Presidio di Libera Rossella Casini Castagneto San Vincenzo ed è stato Coordinatore provinciale di Libera Livorno. Sempre per Libera si è occupato di monitoraggio civico e di beni confiscati, oltre che organizzare la partecipazione a molti campi di E!state Liberi anche con i soci Coop. Di Unicoop Tirreno era parte del consiglio di amministrazione oltre aver fatto parte della sezione soci Coop San Vincenzo Venturina. Iscritto e attivo nell’Anpi. Componente del direttivo Avis, durante il Covid ha fatto volontariato nella Croce Rossa Italiana di San Vincenzo. Quando si è ammalato si è iscritto all’Aisla”.

