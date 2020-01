Addio Giacomo, volontario Svs. “Se ne va uno di famiglia”

Avrebbe compiuto 46 anni il prossimo 8 marzo. Si è spento improvvisamente, lasciando un vuoto incolmabile nella grande famiglia della Svs, Giacomo Perissinotto. Il ricordo della presidente dell'associazione Marida Bolognesi

di Giacomo Niccolini

Mediagallery Lascia la moglie Dayana e il figlio di 8 anni, Cristiano. Fuori dalla sede della Svs la bandiera a mezz'asta in segno di lutto. Marida Bolognesi: "Se ne va un pezzo della nostra grande famiglia"

Si è spento improvvisamente la mattina di venerdì 24 gennaio, lasciando un vuoto incolmabile, Giacomo Perissinotto, volontario della Pubblica Assistenza. Un addio che ha ferito profondamente gli animi della grande famiglia della Svs di via San Giovanni.

Perissinotto avrebbe compiuto 46 anni il prossimo 8 marzo. Se n’è andato in seguito ad una complicazione clinica avvenuta successivamente ad alcuni problemi legati al rene che gli avevano trapiantato nel 2017. “E’ stato come un fulmine a ciel sereno Una notizia che ci ha fatto piombare nel più profondo dolore – spiega Marida Bolognesi, presidente della storica associazione di volontariato – Giacomo era un bravissimo volontario la cui famiglia tutta è impegnata con noi da tempo, dalla moglie Dayana fino al fratello Valerio. Era socio della Svs dal 1988. Autista volontario, tutti noi lo ricordiamo come un uomo sempre disponibile, dal grande cuore, il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via. Molto attivo nei servizi di emergenza-urgenza sulle ambulanze e allo stadio, colonna portante della Sagra Svs. Perfino il figlio Cristiano di 8 anni ha dato il suo contributo alla sagra, con il gruppo dei giovani volontari dell’associazione. Per noi se ne va uno di famiglia – conclude Bolognesi – Ci stringiamo attorno ai suoi cari in questo momento di dolore e ci stringiamo fra noi stessi perché la scomparsa di Giacomo crea un vuoto doloroso nella grande famiglia della Svs. Allestiremo qui da noi la camera ardente quando l’autorità competente metterà a disposizione la salma per l’ultimo saluto”.

Fuori dalla sede della Svs, in via San Giovanni, è stata esposta la bandiera a mezz’asta in segno di lutto.