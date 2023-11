Addio Giorgio Paoletti, grande pescatore e storico armiere del Circolo Scherma Fides

Grande pescatore e amante del mare e della vita semplice, nei primi anni 2000 viene chiamato a preparare le Armi per i campioni allenati dal fratello Paolo diventando l’armiere ufficiale del Circolo scherma Fides Livorno. Chi volesse dare a Paoletti un ultimo saluto potrà andare alla camera mortuaria di viale Alfieri domenica dalle 8 alle 19. Seguiranno lunedì 13 novembre alle 11 le esequie nella chiesetta della camera mortuaria. Subito dopo il trasporto al cimitero dei Lupi per la cremazione

Alfredo Paoletti, classe 1941, da sempre conosciuto e chiamato “Giorgio” è venuto a mancare nella sera del 10 novembre (ringraziamo la famiglia per la disponibilità e per le foto fornite per il ricordo). Volto noto da più generazioni di livornesi, era uno dei concittadini che quando gli incontri non puoi rimanere indifferente. Sempre gentile e allegro nei suoi abiti dai colori sgargianti indossati sopra un’abbronzatura da vero lupo di mare e abilissimo pescatore quale era. Faceva passare il malumore a chi lo incontrava, tra barzellette, battute, aneddoti e racconti dalla sceneggiatura fantasiosa, degni di Quentin Tarantino che portavano sempre dopo le risate a riflettere ed a un insegnamento di fondo.

Grazie a questo era conosciuto anche col nomignolo affettuoso di “Bombardino” dagli amici dei Pancaldi. In vita sua ne ha viste e combinate di tutti i colori. Figlio di Alberto Paoletti, campione di scherma, e Margherita Antonelli, ha vissuto la sua infanzia a cavallo della Guerra Mondiale, quando tutto era difficile e per rimanere a galla in tanti dovevano ingegnarsi e far salti mortali.

Giorgio in ogni racconto che lo riguarda ha sempre combinato qualcosa di divertente e speciale. Ha studiato poco sui libri ma imparato tanto dall’università della vita grazie ad intelligenza e curiosità,

Da sempre si dilettava ad accomodare qualsiasi tipo di oggetto, dall’apparecchio elettronico, a biciclette, Vespe, motori e tutto quello che gli capitava sotto mano.

Nei primi anni 2000 viene chiamato a preparare le Armi per i campioni allenati dal fratello Paolo diventando l’armiere ufficiale del Circolo scherma Fides Livorno.

Un ritorno nel Club in cui aveva militato in gioventù con ottimi risultati a livello nazionale.

Uno sciabolatore di livello, che divise le pedane in allenamento con Rolando Rigoli, Pierluigi Chicca e i cugini Montano, Mario Aldo e Mario Tullio.

Per una dozzina di anni la sua armeria era sempre piena di ragazzetti pronti a ridere e scherzare che lo acclamavano col nomignolo di “Cozzamara”. Ed è proprio in via Allende che tutta l’esperienza venne messa a frutto. Fioretti e sciabole messe a punto dall’armiere geniale conquistano vittorie in tutta Italia e nel mondo: decine e decine di campionati italiani, titoli europei, mondiali e un Olimpiade. Con parametri ineccepibili i fioretti di campioni e campioncini portavano tutti la sua firma. I ragazzini di un tempo, ora uomini e donne, si fermavano sempre con gran piacere a chiacchierarci. Si è goduto gli ultimi anni con un po’ di riposo e vita di famiglia, con la moglie Nirvana e la figlia Francesca, in giro, come ha fatto per una vita, in quell’angolo di paradiso che è San Jacopo Acquaviva, tra cavalli da corsa, pesci, amici dei bagni Pancaldi Acquaviva e raggi di sole. Cose semplici e uno stile di vita che a volte riescono però a far diventare delle persone delle “Figure”, degli Artisti del vivere.

Chi volesse dare a Giorgio un ultimo saluto potrà andare alla camera mortuaria di viale Alfieri domenica dalle 8 alle 19. Seguiranno lunedì 13 novembre alle 11 le esequie nella chiesetta della camera mortuaria. Subito dopo il trasporto al cimitero dei Lupi per la cremazione.

Condividi: