Addio Giovanni, si spegne l’anima della Bodeguita Livornese. Il ricordo

Giovanni Puccini in una foto che la moglie Silvia Biondi ha pubblicato per salutarlo, con un post pubblico, sulla loro pagina Facebook condivisa

Per chi lo vuole salutare da venerdì 24 marzo fino a sabato 25 sarà esposto alla camera mortuaria dell’ospedale. Sabato alle 11.15 sarà cremato ai Lupi. La moglie Silvia: "Con lui ho passato 17 anni bellissimi. Giovanni non voleva musi lunghi e non voleva un funerale. Domenica 2 aprile lo ricorderemo in Bodeguita, con musica e tanto alcol"

Un fulmine a ciel sereno per tanti. Un lutto improvviso che nella giornata di giovedì 23 ha scosso l’intera città. Livorno perde così uno dei suoi volti più familiari e amati. Si è spento all’età di 65 anni Giovanni Puccini, storico titolare de La Bodeguita Livornese, locale ormai entrato nell’immaginifico dei livornesi e che ha gestiva con amore e musica da tempo con la moglie Silvia Biondi. Giovanni aveva avuto un malore all’inizio di marzo e da quel momento, purtroppo, non si è mai ripreso.

Ad annunciarlo a tutti, con un post pubblico sulla loro pagina Facebook condivisa, è proprio la moglie Silvia con delle bellissime e commosse parole. “Giovanni se n’è andato. All’improvviso e troppo presto. Un uomo meraviglioso, una persona stupenda. Ho avuto il privilegio di amarlo e di essere amata da lui. La persona più generosa che abbia mai conosciuto. Prima di andarsene ha donato gli organi, così che altri potranno avere una speranza di vita. Con lui ho passato 17 anni bellissimi, senza mai un attimo di noia. Chi l’ha conosciuto sa che Giovanni dava e non chiedeva mai niente. Per chi lo volesse salutare da venerdì 24 marzo fino a sabato 25 sarà esposto alla camera mortuaria dell’ospedale. Sabato alle 11.15 sarà cremato ai Lupi. Giovanni non voleva musi lunghi e non voleva un funerale. Domenica 2 aprile lo ricorderemo in Bodeguita, con musica e tanto alcool. Chi è religioso preghi per lui. Io spero tanto che ovunque sia incontri il Che e Berlinguer, così ci fa due parole”.

