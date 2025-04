Addio Giuseppe, dai mattoni… alla cinepresa: una vita tra la gente

Giuseppe Abate in primo piano e, nella seconda foto, dietro la cinepresa. Ringraziamo la famiglia per la disponibilità

Giuseppe Abate si è spento all'età di 74 anni. La figlia Veronica: "Era un uomo che amava stare tra la gente, dal cuore d'oro". I funerali si svolgeranno oggi 2 aprile alle 15 alla Chiesa San Pio Decimo (Sorgenti), partendo dalla camera mortuaria dell'Ospedale di Livorno alle 14.30 circa

di Giacomo Niccolini

Nella vita faceva il muratore. Costruiva. Costruiva muri, case, locali. Ma quello che amava costruire di più erano i rapporti umani. Creare ponti tra le persone delle quali, a onor del vero, non era mai stanco. Giuseppe Abate si è spento il 1° aprile all’età di 74 anni e di gente, durante il suo percorso, ne ha incontrata davvero molta. Perché oltre che al suo lavoro che portava avanti con fierezza con la sua ditta, quello fatto di calcina e mattoni, c’era una parte artistica che lo ha accompagnato parallelamente. Giuseppe amava la fotografia e fare riprese video. Una passione che lo ha coinvolto in ambienti cinematografici per tutta la sua vita. “Babbo ha conosciuto tantissimi personaggio della Tv da Solange a Boldi, partecipando a molte serate nel jet set romano di Cinecittà e della televisione – racconta Veronica, una delle figlie di Giuseppe, a QuiLivorno.it – Non era mai solo, era contorniato da persone. Amava cucinare e invitare tutti alla sua tavola. Era un uomo pieno di vitalità, in piedi sin dalla mattina alle 7 dispensando sorrisi e aiuti per tutti”.

Abate anche a Livorno ha lavorato tantissimo nel mondo dell’arte contribuendo alla realizzazione di alcuni film del regista Antonio Cristiano oppure girando alcuni videoclip come quello di Claudio Di Paco, Livorno è la mia città. In passato ha collaborato anche con il famoso trio degli anni ’80-’90 degli Specchio per alcune trasmissioni e show. “Era una persona davvero di cuore – continua Veronica Abate – tanto che ha deciso di donare gli organi, l’ultimo gesto per gli altri che ha voluto compiere”. Giuseppe lascia le sue adorate quattro figlie Erika, Serena, Veronica ed Elisa e i suoi amati nipoti.

I funerali si svolgeranno oggi 2 aprile alle 15 alla Chiesa San Pio Decimo (Sorgenti), partendo dalla camera mortuaria dell’Ospedale di Livorno alle 14.30 circa.

