Addio “Iacche” Paretti. “Il tuo sorriso per sempre con noi”

Lascia l'adorata moglie, due figli e cinque nipoti a cui era particolarmente affezionato. I funerali si svolgeranno giovedì 22 alle 10 partendo dalla camera mortuaria di viale Alfieri

È scomparso all’improvviso, nella giornata di martedì 20 dicembre, Iliano Paretti, detto Jack ma per tutti i suoi amici e conoscenti livornesi “Iacche”.

Conosciutissimo in città per aver lavorato più di 30 anni in raffineria e per aver lavorato in diversi ristoranti e locali tra cui il Ghiné e Cambri con il suo amico e indimenticabile Guglielmo Prima. Di recente aveva lavorato anche al Punto Panino in piazza Damiano Chiesa.

Dotato di carattere sempre scherzoso ed esuberante era apprezzato e ben voluto da tutti. Lascia l’adorata moglie, due figli e cinque nipoti a cui era particolarmente affezionato. I funerali si svolgeranno giovedì 22 alle 10 partendo dalla camera mortuaria di viale Alfieri.

Condividi: