Addio Liborio, storico “tuttofare” della Caritas

Era divenuto un punto di riferimento, una persona affidabile: non si risparmiava nel suo impegno. Il 4 gennaio è morto Liborio, per tutti il custode della Caritas. Da tempo combatteva con un brutto male

Mediagallery

Si è spento all’età di 57 anni Liborio Panvini, storico “tuttofare” della Caritas. A renderlo noto un articolo pubblicato la mattina del 5 gennaio sul sito della Diocesi “La Settimana Livorno”. “Caritas era la sua famiglia – si legge nella news a firma di Chiara Domenici – Dopo aver ricevuto aiuto in passato, si era messo al servizio degli altri. Era divenuto un punto di riferimento, una persona affidabile: non si risparmiava nel suo impegno. Il 4 gennaio è morto Liborio, per tutti il custode della Caritas. Da tempo combatteva con un brutto male, ma nonostante questo era rimasto a lavorare, ogni giorno, fino alla fine”.

In questa intervista di qualche anno fa, scritta da Fabio Figara, la sua storia: una vita difficile, ma vissuta con tenacia fino alla fine.