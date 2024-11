Addio Maikol. “Era un ragazzo d’oro”

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Il padre Riccardo, che ringraziamo per la disponibilità: "Ringraziamo il pronto soccorso e la cardiologia, ce l'hanno messa tutta. E tutti gli amici e i colleghi che ci sono stati vicino in questo momento di dolore"

“Era un ragazzo buonissimo, dal cuore d’oro. Gli piacevano molto i suoi nipoti. Con noi aveva trovato il suo mondo”. A parlare è Riccardo, che ringraziamo per la disponibilità, il padre di Maikol scomparso all’età di 40 anni. Cresciuto ai Bagni Tirreno, che su Fb hanno pubblicato un messaggio di cordoglio, Maikol frequentava lo stabilimento balneare dall’età di 6 anni. “Gli piaceva il mare, per un periodo da ragazzo ha praticato il surf – prosegue Riccardo – Ma la sua vera passione era la neve. Un giorno l’ha conosciuta e se ne è innamorato. In particolare dello snowboard”. “Ringraziamo il pronto soccorso e la cardiologia, ce l’hanno messa tutta. E tutti gli amici e i colleghi che ci sono stati vicino in questo momento di dolore”.

