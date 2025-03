Addio Massimiliano, presidente Fiaip e della Labronica Pallavolo

Carpina è stato presidente della Labronica da quando è stata rilevata e inserita nel progetto BRV-LAB nel 2020, ma il suo impegno nella pallavolo ha radici più profonde

Le società Borgo Rosso Volley e Labronica Pallavolo comunicano la prematura scomparsa di Massimiliano Carpina, presidente della Labronica Pallavolo e anche della Federazione italiana agenti immobiliari professionali (Fiaip) della provincia di Livorno.

Carpina è stato presidente della Labronica da quando è stata rilevata e inserita nel progetto BRV-LAB nel 2020, ma il suo impegno nella pallavolo ha radici più profonde. “Massimiliano era il primo tifoso di ognuna delle nostre squadre – scrivono in un comunicato stampa le società – segnapunti, dirigente, main sponsor di BRV e dolce metà di Erika con cui in tutti questi anni, seppur evitando i riflettori, ha costruito tassello dopo tassello la realtà sportiva che conosciamo oggi”.

A causa dell’allerta meteo tutt’ora in corso, che prevede tra le altre la chiusura dei servizi cimiteriali, non è stato al momento ancora possibile fissare la data del funerale.

