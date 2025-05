Addio Melody, piccolo angelo che amava gli animali

In foto, gentilmente concessa dalla famiglia, la piccola Melody volata via all'età di 8 anni

Otto anni. Un sorriso dolce e allegro. Come solo l'innocenza di una bimba di quell'età può regalare. Melody Tafa è volata via, leggera e libera dopo 4 anni di dura lotta contro una malattia che alla fine ha avuto la meglio. Ingiusto. Incredibile. Un pugno nello stomaco che fa male ad una comunità intera

di Giacomo Niccolini

Otto anni. Un sorriso dolce e allegro. Come solo l’innocenza di una bimba di quell’età può regalare. Melody Tafa è volata via, leggera e libera dopo 4 anni di dura lotta contro una malattia che alla fine ha avuto la meglio. Ingiusto. Incredibile. Un pugno nello stomaco che fa male ad una comunità intera, ad una città che oggi in questo martedì 20 maggio si stringe forte al dolore di mamma Dorina e babbo Agim, che ci sentiamo di ringraziare per la disponibilità in un momento di immensa disperazione. “Ho voluto che si ricordasse mia figlia – spiega Dorina alla redazione di QuiLivorno.it – perché era una bimba buona, che amava la vita e i suoi amici. Amava tanto gli animali. Questa foto che ho scelto è nel suo posto preferito: la fattoria degli animali di Leolandia. Melody per colpa delle cure mediche che ha dovuto subire in questi 4 anni ha frequentato poco la scuola ma amava immensamente i suoi compagni di classe. Si è spenta a casa nostra questa notte”.

Melody lascia anche Tommaso, il fratellino di 11 mesi. “Voleva tanto un fratellino – continua commossa mamma Dorina – così abbiamo deciso di allargare la nostra famiglia. Melody le voleva tanto bene”.

Le parole si confondo con le lacrime. Impossibile gestire questo dolore. Anche per noi che scriviamo. Otto anni non sono un’età per le lacrime. A otto anni si dovrebbe parlare di sorrisi, giochi, sole, mare, scivoli, altalene e animali da accudire. E ci sentiamo impotenti.

Alla famiglia di Melody giunga il più grande abbraccio che si possa immaginare da parte della redazione di QuiLivorno.it e, ci sentiamo di aggiungere, di ogni livornese.

L’ultimo saluto a questo piccolo angelo dovrebbe essere celebrato nella giornata di giovedì. Nel corso della giornata cercheremo di dare informazioni più specifiche al riguardo.

