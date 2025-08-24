Addio “Nina”. Si è spenta a 97 anni la partigiana Filomena Mangione

Si è spenta il 22 agosto, all’età di 97 anni, Filomena Mangione, per tutti “Nina”, una donna che ha legato la sua vita alla Resistenza e alla difesa della libertà. I funerali saranno celebrati lunedì 25 agosto alle 15 nella chiesa di Sant'Agostino in piazza Aldo Moro

Si è spenta il 22 agosto, all’età di 97 anni, Filomena Mangione, per tutti “Nina”, una donna che ha legato la sua vita alla Resistenza e alla difesa della libertà. Nata al Sud, era arrivata a Genova con la famiglia quando aveva appena sei mesi. Cresciuta in un ambiente di lavoratori, permeato dai valori della sinistra e dagli ideali comunisti, aveva intrapreso gli studi diventando computista commerciale. Per anni aveva lavorato come fatturista al consorzio del porto di Genova.

Ma la sua storia non è fatta soltanto di lavoro: è soprattutto la memoria di una ragazza che, durante la guerra, non ebbe paura. Ancora adolescente, con la sua bicicletta, portava viveri e messaggi ai partigiani nascosti sulle colline. “Nina” era lì anche il 25 aprile 1945, giorno della Liberazione: aveva solo 16 anni, eppure non esitò a esporsi per la causa. Con altre giovani donne, mise le sue capacità al servizio della brigata partigiana, battendo a macchina documenti e comunicazioni della Resistenza.

I ricordi di quegli anni sono durissimi. Quando aveva 13 anni, la madre la svegliava di notte per affrontare viaggi estenuanti verso Alessandria alla ricerca di poco cibo: “Mezzo chilo di riso era il massimo che potevi portare – raccontava – perché se avessi dovuto correre per sfuggire ai tedeschi, non potevi permetterti di avere un peso maggiore”. C’era la paura dei bombardamenti, dei colpi di mitraglia, della morte sempre vicina. Eppure, nonostante il terrore, Nina non smise mai di sperare in un futuro diverso.

Il 25 aprile segnò per lei e per la sua generazione la vittoria sulla “bestia” della guerra. “Da quel giorno – diceva – nessun bambino avrebbe più rischiato di morire per mezzo chilo di riso”.

“Nina” ha poi deciso di trasferirsi nella nostra Livorno dove ha poi cresciuto la sua bellissima famiglia che oggi, nel giorno della sua scomparsa, la ricorda con tutto l’amore che si può dedicare a una grande donna come è stata Filomena. Il suo esempio di coraggio, il suo spirito combattivo e l’amore per la libertà rimangono vivi nella memoria familiare e di chi ha avuto il piacere e l’onore di conoscerla. A ricordarla, più forte che mai, le note di “Bella ciao”, il canto della Resistenza che l’ha accompagnata per tutta la vita.

I funerali saranno celebrati lunedì 25 agosto alle 15 nella chiesa di Sant’Agostino in piazza Aldo Moro.

Condividi:

Riproduzione riservata ©