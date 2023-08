Addio Patrizia, storica commerciante in via del Cardinale

Patrizia nella foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Patrizia, classe 59, per 55 anni ha lavorato alla baracchina di frutti di mare in via del Cardinale. La figlia: "Un ringraziamento a tutti coloro, amici e clienti, che le volevamo bene per l'affetto che ci stanno dimostrando in questo momento di dolore"

Ereditandolo dal padre Corrado, per 55 anni Patrizia, scomparsa all’età di 64 anni, ha lavorato alla baracchina di frutti di mare in via del Cardinale fuori dal Mercato. “Mamma – ricorda la figlia Joele che ringraziamo per la disponibilità – ha iniziato a lavorare da adolescente con la sorella per mandare avanti l’attività dopo la scomparsa di mio nonno. Da lì è iniziato tutto. Ha ereditato la baracchina, che allora era un carretto, e non solo: ha ereditato da nonno tutto il sapere di questa professione portandola avanti fino ad oggi insegnandola ai figli. L’intenzione della famiglia è quella di continuare la tradizione. Di mamma mi piace ricordare che era una chiacchierona senza peli sulla lingua, una persona aperta, tanto che molto dei suoi clienti andavano da lei anche solo per scambiare due parole”. “Un ringraziamento – prosegue Joele a nome di tutta la famiglia – a tutti coloro, amici e clienti, che le volevamo bene per l’affetto che ci stanno dimostrando in questo momento di dolore”. Il funerale è in programma il 3 agosto alle 11.30 alla camera mortuaria dell’ospedale.

