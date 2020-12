Addio Roberto, storico sindacalista e funzionario Cna

All'interno della Confederazione Nazionale dell'artigianato e della media e piccola impresa è riuscito, dopo 15 anni di lavoro, a creare il consorzio di tutela del pane toscano DOP. I funerali saranno celebrati domenica 27 dicembre alle 16,15 alla camera mortuaria dell'ospedale

Si è spento all’età di 71 anni Roberto Pardini. A darne la notizia è stata la famiglia stessa (che ringraziamo per la foto gentilmente concessa per l’articolo di commiato) la quale, distrutta dal dolore provocato per la scomparsa così repentina del suo caro, ha voluto affidare a questa redazione il ricordo di una persona amata da tanti, che si è sempre spesa per il prossimo e che ha sempre vissuto in prima linea con il suo impegno politico, civile e sociale.

Roberto Pardini è stato un sindacalista di riferimento della Spica negli anni ’70-’80. Ha seguito da vicino, senza mai tirarsi indietro e con fermezza, vertenze di primaria importanza sindacale anche per tutto il comparto operaio toscano. Si deve infatti a lui lo storico accordo delle fabbriche Siemens del “Pisorno”.

Pardini è stato poi per più di venti anni un funzionario della Cna contribuendo alla crescita della aziende artigiane. Tra i suoi “capolavori”, dopo 15 anni di lavoro, quello di riuscire a creare il consorzio di tutela del pane toscano DOP dando alla regione Toscana una denominazione di origine protetta in più sulle nostre tavole.

I suoi funerali saranno celebrati domenica 27 dicembre alla camera mortuaria dell’ospedale in viale Alfieri.