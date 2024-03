Addio Sabrina. “Aveva la musica nel cuore e un sorriso per tutti”

Si è spenta all'età di 53 anni Sabrina Tozzi. Lavorava al CNR di Pisa ed era corista degli SpringTime. Lascia il marito e due figli di 16 e 14 anni. Il maestro Grasso: "Era una colonna portante del nostro coro per gioia e vitalità"

di Giacomo Niccolini

Aveva la musica nel cuore e un sorriso dolce che ti avvolgeva ogni volta che la salutavi. Sabrina Tozzi era una carezza diritta diritta all’anima ed era un portento proprio grazie alla sua energia e alla sua allegria con la quale ti travolgeva in un tango di emozioni. Il suo canto si è spento all’età di 53 anni. Sabrina ha lottato per quasi un anno contro una malattia contro la quale si è dovuta arrendere nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 marzo. Lascia il marito Alessandro e due figli, Leonardo di 14 e Matteo di 16 anni.

“Amava vivere e amava cantare – racconta con le lacrime agli occhi il maestro Cristiano Grasso direttore del coro SpringTime dove Sabrina cantava ormai da anni – Era diventata una vera e propria colonna portante del nostro coro proprio per il suo entusiasmo, la sua vitalità coinvolgente e la sua gioia dirompente. Era con noi da anni ed era un punto di riferimento della grande famiglia SpringTime e Monday Girls, l’altro coro gemello tutto al femminile che dirigo. È un momento di dolore enorme per tutti noi. Ci stringiamo attorno alla famiglia in questo momento triste”.

Sabrina si divideva tra il suo lavoro al CNR di Pisa, la sua famiglia che amava sopra ogni altra cosa e il coro in cui riversava passione e tempo. Tra i ricordi più belli recenti l’incontro con uno dei suoi miti musicali, Fiorella Mannoia, che, ospite al Goldoni, incontrò insieme ai colleghi degli SpringTime facendole una bella sorpresa in musica. Il suo funerale sarà celebrato lunedì alle 10,30 al cimitero dell’Ardenza.

