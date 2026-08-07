Adotta una Cala, nuova tappa
Appuntamento domenica 9 agosto alla Cala del Leon con la pulizia straordinaria organizzata da Aamps/Retiambiente e Comune di Livorno insieme ai volontari di Legambiente, Sons of the Ocean, Mare Vivo e Plastic Free
Torna domenica 9 agosto l’appuntamento con “Adotta una Cala”, l’iniziativa promossa da Aamps/RetiAmbiente e dal Comune di Livorno per la cura, l’igiene e la pulizia del litorale cittadino. Protagonista di questa giornata sarà la Cala del Leone dove è in programma un intervento straordinario di raccolta rifiuti a cui parteciperanno, insieme agli operatori di Aamps/Retiambiente e di Blu Next Livorno, i volontari di Legambiente, Sons of the Ocean, Mare Vivo e Plastic Free. Il punto di ritrovo è stato individuato alle ore 8.00 in prossimità dell’accesso alla discesa che conduce alla caletta dove verranno distribuiti guanti e sacchi per la raccolta dei rifiuti che potranno essere individuati. Per chi vorrà dare il proprio contributo è suggerito un abbigliamento leggero comprensivo di maglietta, pantaloncini corti, cappellino con visiera, scarpette in gomma e, possibilmente, una borraccia con acqua fresca. L’iniziativa è supportata dalla campagna di sensibilizzazione “Adotta una Cala, porta via i ricordi” ideata da Aamps/Retiambiente e dal Comune di Livorno per sensibilizzare i fruitori del litorale alla tutela e alla salvaguardia di tutto il litorale livornese.
Per contribuire al decoro della città:
Pronto Intervento Polizia Municipale: tel. 0586820420
Degrado urbano: email [email protected]
Abbandono rifiuti: email [email protected], [email protected], [email protected]; tel. numero verde AAMPS/Retiambiente: 800031266.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.