Adotta una Cala, nuova tappa

Appuntamento domenica 9 agosto alla Cala del Leon con la pulizia straordinaria organizzata da Aamps/Retiambiente e Comune di Livorno insieme ai volontari di Legambiente, Sons of the Ocean, Mare Vivo e Plastic Free

Torna domenica 9 agosto l’appuntamento con “Adotta una Cala”, l’iniziativa promossa da Aamps/RetiAmbiente e dal Comune di Livorno per la cura, l’igiene e la pulizia del litorale cittadino. Protagonista di questa giornata sarà la Cala del Leone dove è in programma un intervento straordinario di raccolta rifiuti a cui parteciperanno, insieme agli operatori di Aamps/Retiambiente e di Blu Next Livorno, i volontari di Legambiente, Sons of the Ocean, Mare Vivo e Plastic Free. Il punto di ritrovo è stato individuato alle ore 8.00 in prossimità dell’accesso alla discesa che conduce alla caletta dove verranno distribuiti guanti e sacchi per la raccolta dei rifiuti che potranno essere individuati. Per chi vorrà dare il proprio contributo è suggerito un abbigliamento leggero comprensivo di maglietta, pantaloncini corti, cappellino con visiera, scarpette in gomma e, possibilmente, una borraccia con acqua fresca. L’iniziativa è supportata dalla campagna di sensibilizzazione “Adotta una Cala, porta via i ricordi” ideata da Aamps/Retiambiente e dal Comune di Livorno per sensibilizzare i fruitori del litorale alla tutela e alla salvaguardia di tutto il litorale livornese.

Per contribuire al decoro della città:

Pronto Intervento Polizia Municipale: tel. 0586820420

Degrado urbano: email [email protected]

Abbandono rifiuti: email [email protected], [email protected], [email protected]; tel. numero verde AAMPS/Retiambiente: 800031266.

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