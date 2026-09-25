Adotta una cala, ultimo appuntamento

Il progetto ideato da Aamps/Retiambiente e dal Comune per la pulizia e la tutela del litorale livornese si conclude sabato 26 settembre, alle ore 8.00, alla Cala del Leone

Finisce dove è cominciato il progetto “Adotta una Cala, porta via i ricordi“, ideato da Aamps/Retiambiente e dal Comune di Livorno per la pulizia e la tutela del litorale livornese. Come avvenuto nel mese di giugno in occasione dell’avvio delle attività, l’ultimo appuntamento con i volontari è in programma sabato 26 settembre, alle ore 8.00, alla Cala del Leone. In tale occasione è prevista la raccolta di tutti quei rifiuti che vengono abbandonati da chi non rispetta il territorio e causa scempi ambientali. Mozziconi di sigarette, brick in plastica per le bevande, sacchetti di plastica, avanzi di cibo, imballaggi in carta e cartone sono solo alcune delle tipologie di materiali che durante il periodo estivo sono stati trovati e raccolti dai numerosi volontari delle associazioni che hanno voluto partecipare all’iniziativa, tra cui Appartenenza Labronica, Mare Vivo Livorno, Plastic Free, Sons of the Ocean, CRAL AAMPS, Legambiente, Raccattoni Rosignano e Mr Green. “L’iniziativa è stata un successo in termini di partecipazione da parte dei cittadini attraverso le tante associazioni ambientaliste – commenta Aldo Iacomelli, Amministratore Unico AAMPS/Retiambiente. Allo stesso tempo abbiamo registrato troppa non curanza da parte di alcuni frequentatori di questi luoghi meravigliosi da dovere essere assolutamente preservati. Per questo facciamo tesoro di quanto tutti insieme siamo riusciti a fare, pronti a moltiplicare gli sforzi per la prossima stagione affiancando alle raccolte straordinarie anche un’attività di sensibilizzazione alla cittadinanza ancora più spinta. In più – conclude Iacomelli – proseguiremo con i controlli dei nostri Ispettori Ambientali, a supporto della Polizia Municipale, per individuare e sanzionare quei soggetti che abbandonano i rifiuti con modalità a dir poco scellerate”. A chi vorrà partecipare all’appuntamento di sabato prossimo AAMPS/Retiambiente ricorda presentarsi puntuale con l’orario prestabilito, con un abbigliamento leggero comprensivo di maglietta, pantaloncini corti, cappellino con visiera, scarpette in gomma e, possibilmente, una borraccia con acqua fresca.

Per contribuire al decoro della città:

Pronto Intervento Polizia Municipale: tel. 0586820420

Degrado urbano: email [email protected]

Abbandono rifiuti: email [email protected], [email protected], [email protected]; tel. numero verde AAMPS/Retiambiente: 800031266.

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