Affari Tuoi, Francesca vince 75mila euro senza mai cambiare pacco
Immagine tratta da Rai Play (6 aprile), Stefano De Martino saluta Stefania, la nonna di Francesca
La 26enne vive a Livorno ed è una praticante notaio e lighiting designer in una discoteca. Restando fedele al pacco numero 16 il 6 aprile ha centrato una vittoria costruita sul coraggio. "La partita perfetta" l'ha definita Stefano De Martino
La partita del 6 aprile a Affari Tuoi è stata una delle più tese e imprevedibili delle ultime settimane. Protagonista della puntata è stata Francesca – 26 anni, praticante notaio, originaria di Lucca ma residente a Livorno, lighiting designer (chi si occupa dell’illuminazione della serata) in una discoteca “per pagarsi le spese” in attesa di iniziare la professione – che è riuscita a conquistare 75.000 euro in gettoni d’oro al termine di una gara giocata tutta sul filo del rischio. Fin dall’inizio, la concorrente ha costruito il suo percorso su una scelta precisa: non cambiare mai il proprio pacco, il numero 16, ricevuto casualmente all’inizio del gioco. Una decisione che, nei primi minuti, è apparsa tutt’altro che semplice da sostenere. L’eliminazione quasi immediata del pacco da 200mila euro avrebbe potuto indirizzare negativamente la partita, ma non ha scalfito la sua determinazione. Il Dottore ha tentato più volte di fermarla con offerte crescenti fino a 50mila euro. Alle battute finali del gioco erano rimasti 50mila e 75mila euro, insieme a un solo pacco blu da 10 euro. A quel punto è arrivata l’ultima mossa del Dottore, il “cambio”. Nessun passo indietro: Francesca è andata avanti con il suo 16. Una decisione che si è rivelata vincente. A fine puntata, la giovane si è pure tolta la soddisfazione di far salutare la nonna Stefania da Stefano De Martino che l’ha definita la “partita perfetta”.
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