Aggredita da due cani e morsa mentre fa jogging

Una donna di 45 anni è stata aggredita da due cani e morsa al gluteo mentre faceva jogging la mattina di giovedì 7 settembre in zona Cinque Querce. Salvata da un automobilista con clacson e manovre. "Ad un certo punto, dietro di me da una stradina laterale, sono spuntati due cani liberi, senza guinzaglio, che hanno iniziato ad abbaiarmi e a ringhiarmi. Poi hanno iniziato ad inseguirmi correndo veloce dietro di me"

di Giacomo Niccolini

Come abitualmente è solita fare, stava correndo in zona Cinque Querce per la sua seduta di jogging mattutino intorno alle 7,30 di questo giovedì 7 settembre quando è stata aggredita da due cani che sono sbucati liberi e senza guinzaglio da una strada laterale fino a rimediare un morso al gluteo che l’ha portata al pronto soccorso per le cure del caso. A raccontare l’episodio a QuiLivorno.it è proprio la vittima di questo spiacevole episodio, una donna di 45 anni che preferisce rimanere nell’anonimato.

“Stavo correndo tra via dell’Uliveta e via Rosa dei Venti presto al mattino – spiega al telefono alla redazione di QuiLivorno.it – Lo faccio spesso e frequentemente mi capita di incontrare anche altre persone che hanno la mia stessa abitudine. Stamani però, casualmente, le strade sterrate che percorro di solito erano vuote. Ad un certo punto, dietro di me da una stradina laterale, sono spuntati due cani liberi, senza guinzaglio, che hanno iniziato ad abbaiarmi e a ringhiarmi. Poi hanno iniziato ad inseguirmi correndo veloce dietro di me. Io ho provato ad accelerare il passo, la prima cosa che mi è venuta spontanea di fare è stata quella di scappare. Ma loro mi hanno raggiunto e mi hanno circondata ringhiandomi fino a che uno dei due mi ha morsa al gluteo. Ho provato a urlare per richiamare l’attenzione di qualcuno, ma niente, non c’era nessuno. Così, dolorante per il morso e immobilizzata dalla paura, sono riuscita a prendere il telefono e a chiamare mio marito chiedendogli di venire subito a prendermi. Nel frattempo – continua la 45enne – è apparso sulla strada un uomo con un camioncino che a colpi di clacson e con alcune manovre del suo mezzo è riuscito a mettere in fuga i due cani, uno marrone di piccola media taglia e uno grigio di taglia grande. Non saprei però dire che razze fossero. Quello che posso dire è che uno dei due aveva un collarino rosso al collo”.

Poco dopo dunque la donna è stata accompagnata al pronto soccorso dal marito dove è stata medicata e curata dal personale di turno. “Mi hanno pulito la ferita e somministrato degli antibiotici che devo prendere. In più hanno allertato l’ufficio di Igiene e il veterinario dell’Asl che mi dovrà chiamare per fare alcuni approfondimenti. Mi hanno dato cinque giorni di prognosi per questo morso. Per fortuna niente di grave ma l’episodio è stato terrorizzante e ci tengo a mettere in guardia le persone che abitualmente corrono in quella zona la mattina presto e soprattutto a lanciare un messaggio ai proprietari dei cani: teneteli in sicurezza e non liberi di poter aggredire le persone che camminano o corrono per strada”.

