Ail: “Dopo il furto andremo avanti con più forza”

Il presidente Andrea Leonardi, immagine tratta dal video

Rabbia e indignazione ma anche tanta determinazione nelle parole del presidente Leonardi: "Cattiveria gratuita ma non ci abbattiamo". Oltre a rubare due pc e il fondo cassa i ladri hanno lanciato le uova di cioccolata solidali e rovinato il cibo destinato ai pazienti che affrontano le terapie in reparto

Nella notte tra il 6 e il 7 aprile, la sede livornese dell’Associazione Italiana contro le Leucemie (Ail) in piazza Damiano Chiesa a Colline è stata colpita da un furto che ha lasciato rabbia e indignazione tra i volontari. A raccontare quanto accaduto è il presidente Andrea Leonardi in un video pubblicato su Instagram. “I ladri non si sono limitati a portare via due computer portatili, attrezzi per le piccole riparazioni e il fondo cassa. Si sono anche fermati all’interno dei locali mangiando e bevendo: sono state aperte e lanciate le uova di cioccolata solidali, è stata bevuta l’acqua e sono stati rovinati i piccoli ristori destinati ai pazienti che affrontano le terapie in reparto. Cattiveria gratuita”. Un episodio particolarmente doloroso, perché colpisce direttamente una realtà impegnata ogni giorno nel sostegno a persone fragili e alle loro famiglie. Nonostante l’accaduto, il messaggio che arriva dall’associazione è di determinazione e unità. “Ringraziamo di cuore tutti coloro che ci hanno espresso solidarietà in queste ore. E’ arrivata dai volontari e da tantissimi livornesi. Un gesto del genere non ci farà abbattere. Al contrario, ci darà ancora più forza per continuare a perseguire i nostri obiettivi e stare accanto ai pazienti”.

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