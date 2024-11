Aiutiamo Anakin a tornare a correre

Anakin e il referto ortopedico inviato da Yari, il padrone, che ringraziamo per la disponibilità

Il labrador di 7 mesi è affetto da displasia grave a entrambe le anche. L'appello di Yari: "Purtroppo le spese per le operazioni sono molto elevate e io non riesco a pagarle. Vorrei tanto aiutare il mio migliore amico a quattro zampe. Se riuscirò ad arrivare all'obiettivo pubblicherò tutte le spese sui social". In fondo all'articolo trovate il link per partecipare alla raccolta fondi

Una raccolta fondi per Anakin, labrador di 7 mesi (compiuti il 1 novembre). A promuoverla è il suo padrone Yari, 25 anni. “Dopo una giornata al mare a fine ottobre la sera ha iniziato a zoppicare. Lo abbiamo poi portato dal veterinario e così abbiamo scoperto quello fino a quel giorno non aveva manifestato”. Come si legge nel referto ortopedico che Yari ha inviato via mail alla redazione, l’anamnesi del dottor Sbarra della clinica veterinaria Aurelia, che lo ha visitato, parla di sopraggiunta zoppia, andatura claudicante e dolorante alle anche e le principali conclusioni sono displasia grave a entrambe le anche con deformità del femore e della tibia sinistri: “Purtroppo le spese per le operazioni sono molto elevate e io non riesco a pagarle – prosegue il giovane – Perciò ho pensato di promuovere questa raccolta. Vorrei tanto vedere ritornare a correre il mio migliore amico a quattro zampe. Perché Anakin? E’ il nome del mio personaggio preferito di Star Wars”. E se riuscirà ad arrivare all’obiettivo, promette Yari, “pubblicherò tutte le spese sui social”. Questo è il link per partecipare alla raccolta fondi: https://gofund.me/3cea9e84.

