Al cimitero dei Lupi nuovo servizio di assistenza gratuito per persone con disabilità motorie

Da sinistra Simona Iazzeroni responsabile polizia mortuaria e servizi cimiteriali; Barbara Cacelli dirigente servizi anagrafici e cimiteriali; l'assessora Viola Ferroni; l'amministratore unico di Aamps Aldo Iacomelli; Davide Viola responsabile servizi cimiteriali Aamps

Organizzato da Comune e Aamps/Retiambiente, il servizio sarà attivo da sabato 7 marzo un sabato ogni due settimane e su prenotazione (è richiesto un preavviso di 7 giorni) nella fascia oraria 10.00–15.00. Iacomelli: "Trasformiamo un principio in un'azione concreta"

Comune di Livorno e AAMPS/RetiAmbiente organizzano al Cimitero comunale della Cigna (“Lupi”) a partire dal 7 marzo, un nuovo servizio di assistenza, gratuito, rivolto alle persone con disabilità motorie, rafforzando il proprio impegno per l’inclusione. Dal 7 marzo un sabato ogni due settimane (chiaramente con eventuali variazioni sulla base di festività) e su prenotazione, le persone che hanno i propri defunti sepolti in fabbricati interni al cimitero dove sono presenti barriere architettoniche, potranno usufruire di mezzi e di personale appositamente formato per accompagnarle. Il nuovo servizio è stato presentato nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale dall’assessora al Bilancio Viola Ferroni con delega ai Servizi cimiteriali insieme alla dirigente Anagrafe, Demografico e Servizi Cimiteriali Barbara Cacelli e alla responsabile Ufficio Servizi Cimiteriali Simona Lazzeroni. Per Aamps/ RetiAmbiente presenti l’Amministratore Unico Aldo Iacomelli e il responsabile del nuovo servizio Ing. Davide Viola. Il servizio si inserisce nel quadro del PIAO 2024–2026 del Comune di Livorno, che impegna l’Amministrazione a “sviluppare la piena accessibilità fisica e digitale ai servizi pubblici per le persone con disabilità”, in attuazione del D.Lgs. 222 del 13 dicembre 2023.

“Questo nuovo servizio – ha dichiarato l’assessora Ferroni – rappresenta un ulteriore passo verso una rete di servizi pubblici più attenta ai diritti e alla dignità di ogni cittadino. Si affianca ai lavori di riqualificazione degli spazi e all’abbattimento delle barriere architettoniche gestito dal nostro ufficio Manutenzioni e lavori Pubblici in una struttura veramente ampia e complessa di cui tutti hanno diritto di fruire pienamente. Portiamo avanti questo nuovo percorso con Aamps nostra azienda di riferimento che gestisce i servizi cimiteriali”. La dirigente Cacelli ha specificato che “si comincia in via sperimentale per vedere l’effettivo gradimento e richiesta del servizio, per poi valutare in che tempi e modi renderlo definitivo. Si ricorda che da anni è già presente al Cimitero della Cigna un servizio navetta per raggiungere le sepolture più lontane dall’ingresso tutte le mattine compresi i festivi e i pomeriggi su richiesta”. Aldo Iacomelli, Amministratore Unico di AAMPS/RetiAmbiente ha chiosato: “Con questo servizio vogliamo trasformare un principio in un’azione concreta. Garantire accessibilità signiﬁca rimuovere ostacoli, anche quelli meno visibili. I luoghi della memoria devono essere aperti a tutti, senza barriere: è un impegno che assumiamo con responsabilità, dentro una visione più ampia di città inclusiva “.

Come funziona il servizio

A partire da sabato 7 marzo, il servizio sarà attivo un sabato ogni due settimane (chiaramente con eventuali variazioni sulla base di festività) e su prenotazione, nella fascia oraria 10.00–15.00.

Le prime date utili sono: 7/03; 21/03; 4/04; 18/04; 2/05; 16/05; 30/05.

L’utente verrà accolto presso il viale dell’Intercolonio (all’altezza della fermata del bus navetta) da un assistente di soccorso qualificato, che lo accompagnerà fino al luogo richiesto tramite ambulanza e apposita attrezzatura con montascale. La presenza di un caregiver è indispensabile.

Al termine della visita (stimata in circa 20 minuti) l’utente e il caregiver saranno riaccompagnati al punto iniziale di prelievo.

Come prenotare

Le prenotazioni possono essere effettuate da lunedì alla domenica ed è richiesto un preavviso di 7 giorni:

al numero 0586-824220. Attivo con orario: 8.00–17.15

oppure inviando una mail: [email protected]

