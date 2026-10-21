Al Comune di Livorno il Premio Buone Pratiche con il progetto Banco 13

Il riconoscimento è stato consegnato a Padova durante gli Stati generali delle Città intelligenti. Il progetto del Comune recupera le eccedenze del Mercato Centrale per ridurre i rifiuti e sostenere le famiglie in difficoltà

Il Comune di Livorno, per il progetto “Banco 13 – Ri-generi alimentari: economia circolare, contrasto allo spreco e inclusione sociale”, ha ricevuto il Premio Buone Pratiche 2026, il riconoscimento di City Vision destinato ai migliori progetti innovativi italiani, che viene consegnato durante gli Stati generali delle Città intelligenti.

Il Premio Buone Pratiche, riservato alle pubbliche amministrazioni e alle aziende di tutta Italia, è stato istituito per consolidare la comunità di amministratori pubblici, imprese, professionisti, ricercatori e innovatori attivi sul fronte della trasformazione intelligente dei territori.

Il premio, consistente in una targa personalizzata e in un badge digitale che i soggetti premiati possono utilizzare sui propri canali di comunicazione digitali o fisici, è stato consegnato lunedì 20 ottobre nel corso degli Stati generali che quest’anno si sono tenuti a Padova. A rappresentare l’Amministrazione comunale di Livorno l’assessora alla mobilità sostenibile, a gestione dei rifiuti e igiene ambientale e alle politiche del cibo Giovanna Cepparello.

“Il merito del successo di questo progetto – dichiara l’assessora Cepparello – va allo staff dell’ufficio Rifiuti, al Consiglio del Cibo, ad Aamps e a Cispel, che ha finanziato quest’ultima edizione nell’ambito del progetto Interreg Co-effect”.

Tutti gli anni City Vision ammette al Premio progetti che devono essere caratterizzati da un elevato grado di innovazione ed efficacia nel promuovere la trasformazione intelligente dei territori e il miglioramento della qualità della vita di cittadini e cittadine. I progetti possono concentrarsi su tematiche quali Innovazione urbana e sviluppo sostenibile, Inclusione sociale e comunitaria, Digitalizzazione e tecnologie innovative, Salute e benessere, Formazione e cultura, City Branding, Progetti di collaborazione tra aziende e comuni.

I progetti devono dimostrare un impatto tangibile e misurabile sul territorio e sulla comunità, nonché la capacità di essere replicabili e scalabili in contesti urbani diversi.

Banco 13 – Ri-generi alimentari è un progetto del Comune di Livorno che ha l’obiettivo di combattere lo spreco alimentare, ridurre la produzione di rifiuti e sostenere le famiglie, recuperando dai commercianti del Mercato Centrale i prodotti invenduti ma ancora perfettamente commestibili.

Nato nel 2021, il progetto è stato rilanciato nella primavera del 2026. I commercianti del Mercato mettono a disposizione le eccedenze alimentari, soprattutto frutta, verdura e altri prodotti freschi. Gli operatori raccolgono i prodotti ancora idonei al consumo e preparano cassette alimentari, che vengono successivamente distribuite gratuitamente ai cittadini su prenotazione, in giorni prestabiliti. Una parte del cibo recuperato viene destinata a vari soggetti del terzo settore, e viene trasportata con la Cargo Bike.

Banco 13 persegue quindi, contemporaneamente, finalità ambientali e sociali: evitare che il cibo ancora buono diventi rifiuto, favorire la solidarietà, promuovere un consumo responsabile e rafforzare la collaborazione tra commercianti, istituzioni e cittadini. Il progetto prevede anche che il Banco 13 diventi un punto di riferimento per l’educazione alimentare, e il Consiglio del Cibo vi ha già organizzato attività per le scuole.

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