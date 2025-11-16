Al Comune il premio nazionale Vivi – Territori Vivibili

Il Comune è stato individuato su scala nazionale come beneficiario del premio nella categoria “Edilizia” grazie alle riqualificazioni energetiche delle scuole

Il Comune di Livorno ha ricevuto nei giorni scorsi, allo stand del GSE durante l’Assemblea annuale ANCI a Bologna, il premio VIVI – Territori Vivibili, un riconoscimento promosso dal GSE per valorizzare l’impegno dei comuni italiani che si distinguono per progetti di sostenibilità energetica, efficienza e innovazione territoriale.

Il premio nazionale “VIVI – Territori Vivibili”, istituito dal GSE per conto del Ministero delle Finanze e dell’Ambiente (MEF e MASE), è dedicato ai comuni virtuosi che si sono concentrati sull’implementazione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico. Il Comune di Livorno è stato individuato su scala nazionale come beneficiario del premio nella categoria “Edilizia”.

L’assessora all’Urbanistica, Transizione Ecologica e Smart City, Silvia Viviani, ha dichiarato: “Siamo molto contenti di questo premio che riconosce un’attività continuativa nella riqualificazione energetica delle scuole. Il riconoscimento all’Amministrazione di Livorno è dovuto alle varie riqualificazioni energetiche degli istituti scolastici, intraprese da diversi anni, che hanno ottenuto importanti incentivi tramite il sistema Conto Termico, gestito dal GSE, e contributi regionali PR FESR”. Gli interventi riguardano un investimento di oltre 3 milioni di euro su sei scuole: la Scuola media G. Bartolena Satellite, la Scuola primaria Razzauti-Gamerra, la Scuola primaria Thouar, le Scuole d’Infanzia La Tartaruga e Puccini, e la Scuola d’Infanzia Santelli. La realizzazione degli interventi è stata possibile grazie a gruppi di lavoro di tecnici e amministrativi interni all’Amministrazione comunale.

