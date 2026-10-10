Al Giardino filosofico un incontro sulla Scuola di Francoforte

Appuntamento mercoledì 14 ottobre alle 21.15 con il professor Lamberto Giannini. Al centro la critica alla società dei consumi e il pensiero filosofico come strumento per interrogarsi su se stessi e sulla società

Il 14 ottobre, alle ore 21.15, all’Ex Cinema Aurora torna il Giardino filosofico, con un incontro dedicato alla Scuola di Francoforte. Nata nel XX secolo, tra le due guerre, la Scuola di Francoforte spinge la filosofia a contaminarsi con ambiti diversi, come l’economia e la psicologia, diventando un movimento prevalentemente sociologico che elabora una teoria critica della società. Il Giardino è condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini. Gli incontri sono rivolti a tutti, sia agli appassionati sia a chi si avvicina per la prima volta alla materia. In questa fase storica sembra essersi risvegliata la curiosità verso le modalità del pensiero umano. Il Giardino filosofico, fortemente voluto da Giacomo Del Gamba, è dedicato alla sua figura: la sua scomparsa rappresenta una perdita culturale per la città. La forza del Giardino è stata quella di coinvolgere tantissimi giovani, anche attraverso un circolo a loro dedicato, e di favorire l’interazione tra persone di diverse fasce d’età. Le tematiche filosofiche diventano così uno strumento per interrogarsi su se stessi e sui meccanismi sociali. Gli interessati possono inviare un messaggio WhatsApp al numero 320 243 6053. Il messaggio avrà valore di prenotazione.

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