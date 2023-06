Al Mare in 20, il video per invogliare i coetanei a prendere l’autobus gratis per andare al mare sul Romito

Una immagine tratta dal video https://youtu.be/_hH8-iWv3CA. Trovate il link interattivo all'interno dell'articolo

Guarda il video e condividilo nelle chat. "Lascia lo scooter al capolinea di Antignano, sali gratis sull'autobus per andare al mare al Romito" è il messaggio lanciato dagli studenti. Domenica 25 giugno prossimo appuntamento: sai quali sono le 14 fermate da Antignano a Chioma?

Domenica 25 giugno terzo appuntamento con “Al Mare in 20”, il nuovo servizio estivo di bus pubblici che consente ai cittadini, tutte le domeniche dalle ore 8 alle ore 20, di raggiungere gratuitamente gli arenili della costa livornese tra Antignano e Chioma. Link al video: https://youtu.be/_hH8-iWv3CA. L’iniziativa, che sta riscuotendo il gradimento della cittadinanza, è stata voluta e finanziata dall’Amministrazione Comunale a partire da un progetto presentato lo scorso anno dai ragazzi della Commissione Ambiente e Mobilità Studenti e Studentesse del Comune di Livorno, ed è stata realizzata grazie alla collaborazione e alla disponibilità di Autolinee Toscane, oltre che di Aamps/RetiAmbiente con il progetto Circle.

Per promuovere il nuovo servizio, soprattutto tra i più giovani, la Commissione Ambiente e Mobilità Studenti/Studentesse ha prodotto un video (regia di Andrea Valenti) da divulgare sui canali web e social. La finalità principale del video è quella di invogliare i coetanei a lasciare gli scooter al capolinea di Antignano, contribuendo a decongestionare il traffico veicolare e a ridurre l’inquinamento atmosferico. Infatti da Antignano, dalla fermata bus di via Pigafetta, parte il percorso che in una ventina di minuti porta fino a Chioma, con 14 fermate intermedie (fare riferimento ai palini che già segnalano le fermate delle linee extraurbane) per raggiungere comodamente, e senza l’assillo di trovare parcheggio, le discese a mare più belle di questo tratto di costa (tra le quali il Parco Marino del Boccale, Calafuria, Sassoscritto, Calignaia, Cala del Leone, Baia del Rogiolo, la Spiaggetta, Baia dei Paolieri, i Calloni, Lido del Chioma). Altrettante fermate sono previste lungo il percorso di ritorno, da Chioma ad Antignano, grazie ai due bus che “AT” ha dedicato al servizio, caratterizzati da una decorazione con una colorazione particolare, e che consentono frequenti passaggi (ogni mezzora). Il servizio “Al Mare in 20”, istituito per questa stagione estiva in via sperimentale, sarà attivo tutte le domeniche fino 14 settembre, compreso il giorno di Ferragosto. Ulteriori informazioni sugli orari della Linea 20 sono disponibili sul sito internet di Autolinee Toscane (https://www.at-bus.it), sezione “Linee e orari”, pagina dedicata alle linee urbane di Livorno.

Condividi: