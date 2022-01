Al Modigliani Forum un “dolce pensiero” per il personale sanitario

Un “dolce pensiero” natalizio è arrivato dalla pasticceria “Bon Ton” al personale impegnato nel centro vaccinale del Modigliani Forum di Livorno. Lo rende noto la USL Toscana nord ovest in un comunicato: “Ancora una volta riceviamo – dice Cinzia Porrà, direttore del distretto Zona Livornese – un attestato di affetto e vicinanza che ci sorprende e gratificata. Il personale ormai da mesi è impegnato in questa battaglia contro il Covid che non conoscerà pausa nemmeno nei giorni delle festività natalizie. Per questo il sostegno e la vicinanza, espressa in ogni forma, della cittadinanza non può che spronarci a continuare su questa strada”.