Al moletto di Ardenza scatta “l’obbligo di baciarsi”

Massimo Falcinelli, vice presidente del Circolo per la pesca e la nautica del Moletto di Ardenza: "Un piccolo gesto che può rendere ancora più attrattiva la nostra città. C'è anche un QR Code che rimanda direttamente al nostro sito dove, chi vorrà, potrà pubblicare con dedica il suo scatto"

di Giacomo Niccolini

Un angolo romantico vista moltetto d’Ardenza, davanti al mare e perché no, davanti a un tramonto di fuoco che spesso cattura l’attenzione dei passanti e fa battere i cuori degli innamorati (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo per vedere il video).

E allora perché non prendere la palla al balzo e rendere ancora tutto più romantico suggellando il momento con un bel cartello che inviti a darsi un bacio davanti al testimone muto che altro non è che il nostro mare? Più che un invito un vero e proprio “obbligo” suggellato da tanto di cartellonistica blu con la figura di una coppia intenti a darsi un bacio sulle labbra e la scritta “Baciami!”.

L’idea nasce proprio dai soci del Circolo della pesca e della nautica del moletto di Ardenza. “Il progetto nasce proprio dal Consiglio composto da tutti i nostri soci e dall’intuizione di Gaetano Coraggio – spiega il vice presidente del circolo di pesca e nautica moletto di Ardenza, Massimo Falcinelli – Abbiamo pensato che fosse un’idea simpatica poter suggerire l’idea ai passanti in un punto romantico dove scattarsi una foto magari al calasole. Cartelli simili in punti particolarmente panoramici e turistici ci sono già in tutta Italia. E ci siamo detti che non abbiamo niente da invidiare ad altre località famose del nostro Stivale. Così abbiamo deciso, grazie al contributo economico delle quote associative del nostro circolo, di installare questo cartello che abbiamo inaugurato questo sabato 2 settembre. Un piccolo gesto che può rendere ancora più attrattiva la nostra città. C’è anche un Qr Code che rimanda direttamente al nostro sito dove, chi vorrà, potrà pubblicare con dedica il suo scatto. Abbiamo già interessato l’amministrazione comunale la quale si è dimostrata interessata alla nostra iniziativa”.

